Nacho Ambriz: 'Ante Puebla, nos quedamos cortos con dos goles'

León consiguió reponerse, mostrar su autoridad y conseguir el primer boleto a las Semifinales del Guard1anes 2020 tras vencer al Puebla. Sin embargo, aún con el resultado a su favor, el técnico de los felinos, Ignacio Ambríz, consideró que hizo falta gol en el equipo y será algo que deben corregir.

“Lo regañé (a Pedro Aquino), le dije que tenía que jugar bien y pensar en el equipo. Sabíamos lo que nos estábamos jugando, habíamos tenido un mal primer tiempo en Puebla y creo que nos quedamos cortos con dos goles”, declaró en conferencia de prensa.

Además, recalcó que no deben repetir el escenario de lo que sucedió con la Franja en el partido de ida, pues ese resultado en contra fue derivado de pequeñas desatenciones, aunque destacó la forma de juego que mostraron sus dirigidos y ahora se mantendrán a la espera de su próximo rival.

"Lo más importante es que no podemos cometer el mismo error que cometimos en Puebla. Son pequeñas desatenciones, pero después el equipo se ha comportado como siempre lo hace. Fuimos contundentes y sabíamos de la exigencia ante un adversario que sabe lo que juega, pero creo que no nos desesperamos y hoy tengo que felicitar a los jugadores que han hecho un buen partido", apuntó.

Mientras tanto, la Fiera se ha quitando un peso de encima, ya que después de haber caído contra los poblanos se generó mucha presión para el equipo, misma que Ambriz aceptó supieron manejar en un juego que más que exigencia física, requirió fortaleza mental para evitar un resultado adverso.

"No salir distraídos, hay clubes que no te perdonan, creo que Puebla nos perdonó cundo tuvieron sus oportunidades de gol. El equipo no va a cambiar su forma de jugar, pero el equipo se librea de un poco de presión tras haber perdido un partido de Liguilla, quedar fuera no nos cabía en la cabeza, el desgate mental fue fuerte, pero hoy estamos tranquilos", apuntó.