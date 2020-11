Nacho Ambriz: 'Vienen 90 minutos que haremos a la perfección para avanzar a Semifinales'

Después de haber perdido (1-2) en el partido de Ida ante el Puebla, Ignacio Ambriz, técnico del León, dejó claro que a pesar de que les dolió el descalabro, él y su equipo tienen plena seguridad de que el sábado en su estadio le darán la vuelta y avanzarán a la Semifinal.

“Perdimos y nos duele, pero vienen 90 minutos que tenemos que hacer a la perfección para estar en la siguiente ronda", aseguró.

“Es complicado empezar el partido recibiendo un gol de vestuario, cometimos una distracción que a ellos los anima bastante, ya luego intentamos manejar nuestro estilo de juego, nos desesperamos y por consecuencia viene el segundo gol de ellos. Dos errores que costaron caros, pero faltan 90 minutos que en casa tenemos que jugar mejor de lo que lo hicimos este miércoles; les dije que quedan 90 minutos y estemos tranquilos, tenemos que ser el León que sumó 40 puntos y dominaba a los rivales”, dijo.

Asimismo, ‘Nacho’ dejó claro que no caerán en exceso de confianza por el hecho de cerrar la serie como local, pues respeta a su rival y sabe que La Franja es un equipo peligroso, por lo que deben estar pendientes de todo.

“Confiado no porque el adversario cuenta y hace su trabajo, y le ha dado resultados. Nosotros tenemos que mejorar en nuestra posesión de pelota y estar muy atentos al contraataque de ellos porque lo hacen bien. Tranquilo no estoy, esto es de ganar y no ganamos y desde Cruz Azul (J3) no habíamos perdido, y si queremos pasar tenemos que jugar mejor el sábado a las siete de la noche”, señaló.

