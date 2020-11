Juan Reynoso tras ganar la Ida vs León: "Estamos más vivos que nunca"

Juan Reynoso recalcó que la fortaleza del Puebla son sus ganas, así lo dejó entrever el timonel de La Franja, quien después de haber vencido (2-1) al León, advirtió que su equipo pese a llevar ventaja, en el juego de Vuelta, pues tienen capacidad de vencer al mejor equipo de la liga a pesar de tener un plantel que muchos consideraban menor.

“Lo que tenemos es un corazón enorme por no decir una grosería y que somos conscientes de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Hoy le ganamos y reconozco el esfuerzo de los chicos, al mejor equipo del torneo que no perdía desde la fecha tres, pero esto se define en el segundo tiempo del partido que se cierra y esta eliminatoria no será la excepción. Estamos más vivos que nunca".

“Para nada intentamos ser víctimas, pero las injusticias que creíamos que existían nos tenían que fortalecer y hoy veo a los muchachos como si cobrarán lo que cobran los otros equipos que están en la Liguilla con nosotros”, dijo.

En tanto, el entrenador del cuadro poblano señaló que el sábado en León deben hacer un partido inteligente y dejar en el camino al mejor equipo del Torneo Guard1anes 2020.

“Siempre vamos a respetar al rival. Vamos a preparar un partido inteligente para poder neutralizarlos y hacer daño, la eliminatoria no va a quedar como está, nosotros necesitamos hacer goles. Los muchachos llevan esta camiseta con orgullo y estamos respetando a la ciudad de la mejor manera, allá va a ser una guerra y vamos a ir preparados y mostrarnos como los guerreros que vamos siendo”, expresó.

