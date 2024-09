Rodolfo Pizarro ‘explota’ contra cuerpo técnico tras quedarse en la banca ante Rayados

Lo que se esperaba Rodolfo Pizarro en su regreso al ‘Gigante de Acero’ ahora vestido de púrpura, no resultó de la mejor manera para el reciente fichaje del Mazatlán.

Y es que, el cuerpo técnico encabezado por Víctor Manuel Vucetich decidió dejarlo en la banca; sin embargo, no cayó de la mejor manera en el exjugador de Rayados.

Pizarro al ver que ingresaban los últimos cambios no dudó y fue a hablar con Carlos Barra, auxiliar de Vuce.

“¿No me van a meter a jugar?,¿No me van a meter a jugar?”, cuestionaba el jugador mientras Barra le explicaba la situación de no ingresarlo en ese momento.

Cabe mencionar, que tiene una semana de arribar al futbol mexicano tras su paso en Europa con AEK Atenas, donde fue borrado del plantel en los últimos meses.

Los ‘Cañoneros’ con un hombre más desde el comienzo del duelo, no pudieron sacar la victoria en el ‘Gigante de Acero’ terminó por dividir unidades con los regiomontanos.

