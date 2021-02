Mazatlán FC, a quitarse la frustración de mala racha ante Querétaro

Mazatlán FC atraviesa por un momento delicado y este viernes enfrentan a una peligrosa escuadra de Querétaro, y para el zaguero Néstor Vidrio, existe frustración al interior del vestidor cañonero por no sumar victorias.

“Siempre va existir presión cuando los resultados no se dan, dentro del grupo hay frustración por no tener esos puntos y es normal, porque el equipo trabaja y quiere salir adelante, pero el equipo ha generado jugadas de gol y no entran, hoy tenemos como clave alejarnos del descenso”, dijo Vidrio.

En ese sentido, el experimentado defensor aseguró que los mazatlecos pelean por dos objetivos al mismo tiempo: evitar la multa por la porcentual y lograr una clasificación a Liguilla.

“Hoy si se terminará el torneo el equipo tendría que pagar esa multa, hoy tenemos dos luchas, el descenso, pero si vamos sumando te quitas el problema, tenemos que ser muy prácticos a la hora de defender, el equipo corre se desgata, sacrifica, pero hoy el equipo está comprometido y el empuje tiene que ser en casa con nuestra gente”, explicó.

A pesar de que el calendario le tiene preparado una seguidilla de partidos con rivales de mayor jerarquía como lo son Cruz Azul, Chivas, Tigres y América; Vidrio apunta al duelo de este viernes como la oportunidad ideal para que Mazatlán consolide el trabajo de Tomás Boy.

“Creo que la jornada doble de la siguiente semana, son partidos importantes, se nos vienen rivales fuertes y en el partido contra Querétaro tenemos que hacer un buen partido para consolidarnos y este es el momento para consolidar el trabajo con buenos resultados”, apuntó.

