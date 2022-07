Mazatlán vs Tigres: Ambas escuadras buscan su primera victoria en la J2

Llegó rápido la revancha para Mazatlán y Tigres, equipos que tropezaron en casa en la jornada inaugural y buscarán enderezar su camino lo antes posible. Por segunda semana consecutiva 'Los Cañoneros' serán locales y tendrán que recuperar los puntos perdidos, Gabriel Caballero, entrenador mazatleco reconoció que la derrota ante Puebla dolió, pero que han corregido lo necesario para evitar una nueva caída.

"Apenas es la primera fecha, corregimos, pero no me gustó que me hayan metido cuatro goles y dos de balón parado. Me dolió el resultado, me dolió haber perdido, eso me duele, porque no se nos dio el orden en el equipo", declaró el técnico del conjunto del Pacífico.

Por su cuenta, los Tigres de Miguel Herrera que siguen en la búsqueda de armar su plantel mandan un mensaje de tranquilidad luego de haber sido superados por Cruz Azul, el dominio y control del partido contra los Cementeros es un indicativo de que la situación mejorará, así lo dejó ver el estratega universitario.

"Nos faltó contundencia., Nos llegaron dos veces y nos hicieron tres goles. Llegamos y llegamos y no hicimos los goles. Las que tenemos claras para meterlas, nos cuesta trabajo. Estoy tranquilo porque dominamos y eso claro que es positivo, pero hay que ver la manera en que no nos anoten si nos llegan tan poco", confirmó el Piojo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: FMF REDUJO SANCIÓN A ADOLFO RÍOS POR LOS DISTURBIOS EN LA CORREGIDORA