Renato Paiva sobre la baja de Santiago Colombatto: "Él ha pedido salir"

El timonel de León, Renato Paiva, aclaró que el mediocampista argentino Santiago Colombatto pidió su salida del club, esto después de que la afición exhibiera su molestia contra el técnico y la directiva.

Paiva habló sobre el tema en conferencia de prensa previo al duelo entre los Esmeraldas y Pumas, el dirigente compartió el interés del jugador sobre llegar al Viejo Continente.

“Colombatto ha pedido salir, no es una cuestión de que yo no quiero a Colombatto. Santiago fue titular en todos los partidos de pretemporada, ha hecho dos goles, que quede claro, cuando el jugador se acerca conmigo y me dice, tengo esta oportunidad, profe, quiero irme a Europa, dígame cómo es Boavista usted que es portugués, tengo esta oportunidad, qué le voy a decir yo, si él siente que es mejor para él, no hay cómo, esto los clubes de futbol”.

Renato aseguró haber recibido un mensaje del futbolista para notificarle que no jugaría más en la escudra, seguido de uno del presidente de los Panzas Verdes, Jesús Martínez Murguía, quien le confirmó la noticia.

“Colombatto me mandó un mensaje para decir que ya no estrenaba más, el presidente me ha mandado otro mensaje diciéndome que a partir de hoy Colombatto no entrena, y les juro que percibí, hace dos días por un vídeo que me mandaron, que Colombatto estaba entrenando aparte, sé que hay un problema de Boavista no puede inscribir jugadores, no sé si este relacionado con eso.

“Mi Instagram está lleno de mensajes de fans de León a decir que yo no deje ir a Colombatto. Colombatto ha pedido salir, no es una cuestión de que yo no quiero a Colombatto”.

