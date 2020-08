Mazatlán FC: Palencia ve mejoría en su equipo y se enfoca en Pumas

Francisco Palencia, técnico del Mazatlán FC, consideró que pese a los resultados, el balance que hace de su equipo, es bueno. Y es que luego de haber perdido con Necaxa (1-0), Paco explicó los errores en los que cayeron y que les terminó costando el juego; sin embargo, recalcó que para el juego del fin de semana contra Pumas, van a corregir y mejorar.

“El balance es que vamos mejorando bastante, hoy tuvimos un pésimo primer tiempo, no jugamos a lo que hemos entrenado, el segundo tiempo mejoramos bastante, provocamos jugadas de gol y en la semana hablaremos con los chicos porque pronto tenemos un partido contra Pumas.

“Estamos en el camino correcto, hay que hablarlo con los chicos y tenemos que corregir cosas y posteriormente ya trabajaremos para el partido ante Pumas, pero estamos a tiempo, estamos en media tabla empatados con muchos equipos a cuatro puntos, el balance hasta el momento ha sido bueno, pero es muy mejorable”, indicó.

En tanto, Francisco Palencia fue cuestionado sobre cuándo se integrará a los trabajos normales Camilo Sanvezzo, su nuevo jugador, con el que dijo que aún no ha hablado: “Pasó las evaluaciones médicas, viene sano y hasta el jueves puedo contestar porque no he tenido contacto con él, pero tengo entendido que con Xolos estuvo entrenando al parejo y ya veremos cómo viene”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: NECAXA VENCIÓ POR LA MÍNIMA A UN INOPERANTE MAZATLÁN