¡Polémica! Penalti a favor de Rayados vs Pumas, mal marcado, según exárbitros

Este jueves, en el cierre de los juegos de Ida de los Cuartos de Final, la polémica arbitral no faltó gracias a Daniel Quintero, quien fue el referee central del juego entre Rayados y los Pumas de la UNAM.

Luego de las decisiones, específicamente en la del penal que terminó por definir el rumbo del partido, exarbitros de la Liga MX han criticado el trabajo de Quintero Huitrón, entre ellos, Francisco Chacón.

En redes sociales, Chacón aseguró que la sanción de la pena máxima fue errónea, argumentando que no puede ser sancionado porque la mano que se marcó no es deliberada, suficiente para que esa jugada, con la que Rayados ganó el encuentro, se haya tenido que echar para atrás.

Asimismo, Felipe Ramos Rizo también argumentó que la mano no es sancionable, exponiendo la misma razón que su excolega, la mano no es deliberada y no hay intención de jugar el esférico con la mano.

min 84 partido @Rayados vs @PumasMX que poco criterio del árbitro Quintero, es obvio que el jugador de Pumas juega el balón con la mano pero eso nunca puede ser una penal por mano deliberada, el jugador de Pumas cae sin control de su cuerpo, no es mano voluntaria. — Francisco Chacón (@pacochaconmx) November 29, 2024

Ramos Rizo critica al VAR

Después de lo que sucedió en el encuentro entre Rayados y Pumas, específicamente tras la sanción del fuera de lugar con el que se anuló un gol en favor de los regiomontanos, el exárbitro aseguró que la sanción fue incorrecta y sentenció que en México hace falta un buen VAR.

Que falta hace un buen sistema de VAR en la Liga MX, el gol anulado a Monterrey lo anulan en forma incorrecta, ya que Corona no está en fuera de juego", se lee en la publicación de Ramos Rizo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Con penal de último minuto, Rayados sacó ventaja ante Pumas en los Cuartos de Final