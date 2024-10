Antuna sobre los Clásicos Regios: 'Se tienen que jugar sudando sangre'

Uriel Antuna es consciente de lo que significa el tipo de partidos como lo son los Clásicos Regios, el delantero del equipo de Tigres aseguró que estos duelos son para vencer al rival y se tienen que disputar con sudor de sangre.

"Siempre lo he dicho, los clásicos son para ganarse, hay que afrontarlos como tal, en un clásico no hay amistoso y no hay oficial, cualquiera de los dos se tienen que jugar sudando sangre", expresó Uriel en entrevista para TUDN.

Asimismo, Uriel también se dijo entusiasmado por presenciar el Clásico Regio el próximo fin de semana en la sultana del norte, ya que estos compromisos tienen un sabor especial.

"Entusiasmado más que nada por ya vivir este tipo de partidos, creo que tienen un sabor más especial", agregó el jugador de Tigres.

