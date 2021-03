Javier Aguirre tras empate vs Tijuana: 'Creo que fue un resultado justo'

Para Javier Aguirre, técnico del Monterrey, el empate ante Xolos de Tijuana fue justo y aunque consideró que su equipo pudo haber ganado el encuentro, aseguró que les ha faltado contundencia a la hora de estar frente al arco rival.

“Creo que es un resultado justo, ellos nos desmayaron hasta conseguir el empate, pudieron hasta ganar. Se trata de hacer más gol que el rival, no tuvimos esa frialdad, ni esa toma de decisiones buenas para hacer el segundo gol. Esta siendo muy recurrente esta toma de decisiones errónea en el área”, expresó en conferencia.

Por otra parte, el Vasco aclaró lo que sucedió con sus jugadores que luego de finalizado el partido volvieron a la cancha para hacer actividad física, estrategia que dijo no se trató de un castigo, sino de un mero entrenamiento.

“Los jugadores que hoy no tuvieron minutos no entrenaron, habían ocho o diez jugadores que no habían jugado. No hay ningún castigo, no soy de ese tipo de entrenadores que castigamos o premiamos en función del resultado”, dijo.

