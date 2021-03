Pablo Guede: 'El empate es bueno ante un gran equipo y un gran entrenador'

Xolos alcanzó a rescatar el empate y sumar un punto ante Rayados de Monterrey, sin embargo, quedó una sensación agridulce para el estratega Pablo Guede, quien recalcó a sus jugadores la importancia de tener cuidado con los contragolpes.

“Creo que hoy reforzamos, no dejamos de luchar pero tenemos que aprender que contra estos equipos no te pueden meter un gol de contragolpe, eso me dolió, se lo acabo de decir a los jugadores, porque ellos tienen la suficiente calidad de sobreponerse a cualquier situación defensiva que nosotros plantemos”, declaró en conferencia.

Sin embargo, el entrenador argentino destacó el buen rendimiento que ha demostrado todo su plantel, incluso aseguró que no tiene un 11 definido, ya que en cualquier momento puede darle minutos a cualquiera de sus pupilos gracias a la calidad que tiene cada uno.

“Esto es seguir, el empate creo que es bueno ante un gran equipo y un gran entrenador. Creo que hay que seguir trabajando. Están todos muy bien en el equipo, todos están mereciendo jugar. No hay un 11, sino hay un 20, eso es importante para todos”, apuntó.

