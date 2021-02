Pablo Guede tras derrota: 'No me importa perder el invicto, el equipo trabajó bien'

Los Xolos de Tijuana llegaron al Volcán con muy buenas sensaciones; sin embargo, los Tigres les quitaron el invicto, tras propinarles un 3-2, donde los de la frontera marcaron sus dos goles al filo de los 90 minutos.

En conferencia de prensa, el estratega Pablo Guede negó que le preocupe haber perdido el invicto ante el conjunto felino, pues aseguró que sus jugadores se centran en en dejar de cometer errores que les cobren factura en un futuro.

"No me importaba. Sabes que en algún momento vas a perder y no creo que eso nos ponga los pies en el suelo porque nunca los levantamos, el equipo trabajó, no se relajó nunca".

“Cuando te equivocas con estos equipos no te perdonan y fue lo que nos pasó, luego cuesta desarrollar el juego que queríamos, por mucho tiempo lo pudimos hacer, se replegaron, no aparecían los espacios, pero la verdad me gustó la entrega del equipo hasta el minuto final, no perdimos la forma nunca y esto no tiene que servir para seguir creciendo, madurando y que el equipo sea más sólido, seguir haciendo las cosas buenas que hicimos, el domingo que viene tenemos revancha (contra Monterrey)", declaró el técnico.

Asimismo, luego de que los pupilos de Ricardo Ferretti anotaron muy temprano sus primeros dos goles, el argentino resaltó que el accionar no fue el correcto.

"Esta derrota nos tiene que servir para madurar, sabemos que si no estamos finos tuvimos que haber defendido de mejor manera", apuntó.

