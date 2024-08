Demichelis arriba a México para unirse a Rayados: 'Es un gran desafío'

El nuevo entrenador de los Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, ya está en tierras mexicanas, donde se prepara para afrontar un nuevo reto en su carrera. El argentino arribó a Puebla, donde más tarde observará de cerca al equipo ante La Franja. En su llegada al hotel de concentración, ‘Micho’ atendió a los medios, compartiendo los motivos por los que llegó al equipo.

“Conocemos las exigencias que tiene esta institución, que tiene el hincha, que tiene la afición. Es una de las tantas cosas que me sedujo para venir acá. El gran desafío es poder respetar el crecimiento institucional, dándole obviamente una identidad… Tuve la bendición de como jugador pasar por instituciones que no solo tenían la obligación de ganar partidos, sino de ganar títulos. Me sumo a una institución donde tenemos esas ganas, ese deseo de crecimiento, de superación y también de ganar un título”, expresó el técnico.

Además, Demichelis mencionó que no desconoce el futbol mexicano, que si bien nunca jugó en nuestro país, su pasión por la profesión lo hace seguir el futbol de varios países, incluyendo México y sobre todo a Rayados, puesto que históricamente, siempre ha existido una gran conexión entre club y jugadores argentinos.

“De algún modo los apasionados de esta profesión miramos futbol de todas partes del mundo. Creo que siempre hubo una comunicación o algo que unió a Monterrey con el futbol argentino, porque han pasado tantísimos jugadores por acá; Guille Franco, José Basanta, Rogelio Funes Mori, Matías Kranevitter. Entonces, de algún modo siempre ha habido una obligación de mirar para estos lados para los que amamos esta profesión”, agregó el ex entrenador del River Plate.

