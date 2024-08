Demichelis asegura que conoce poco la Liga MX: 'No voy a ser hipócrita'

Martín Demichelis el estratega de Rayados, hizo su debut en el timonel de la Pandilla en el duelo ante Xolos el pasado viernes; luego del cotejo en la frontera, el técnico de Monterrey habló sobre su conocimiento de la Liga MX.

“Iré conociendo poco a poco la Liga, no voy a ser hipócrita, no me tocó jugar acá en mi carrera de jugador pero estoy bien rodeadopara informarme lo más rápido posible de cómo están los campos, lo que son los equipos, los sistemas tácticos que utiliza cada uno”, dijo a los medios tras el partido.

Por otra parte, Martín reflexionó sobre su primer encuentro al frente de la Pandilla en el Apertura 2024.

“El primero partido como entrenador de Rayados es una felicidad especial. Claro, al final queda la sensación de la bronca, porque parecía que nos íbamos a llevar los 3 puntos y finalmente fue solo uno, pero llevamos 6 días de trabajo y se empezaron a ver reflejadas varias de las cosas que vamos a intentar en el equipo. Independientemente del resultado final quedamos contentos”.

