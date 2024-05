Fernando Ortiz no ve el Clásico Regio de 4tos como una revancha

Al término del último entrenamiento de los Rayados previo al enfrentamiento de mañana por la noche ante Tigres en los Cuartos de Final, Fernando Ortiz habló con la prensa, aclarando varios puntos, uno de ellos, es que esta serie no la ve como revancha a la del año pasado.

“Para mí no es revancha. Ya lo dije y lo vuelvo a manifestar, no hay revancha, hay nuevas oportunidades. Es una nueva oportunidad. Los jugadores también están muy bien. Entienden la situación que nos afrontamos al rival de la ciudad. Quieren tener esa nueva oportunidad de poder dejar al rival en la serie de cuartos de final. Queremos dejar afuera al rival, pero hay que hacer un partido o dos partidos sumamente inteligentes para que eso suceda”, dijo el argentino.

Además, al Tano se le cuestionó por la “cábala” de su equipo de dejarse el bigote durante toda la Liguilla, la cual generó mucho ruido en redes sociales, y de la cual, él también forma parte, aclarando que no es un tema de superstición, y que en realidad, se trata de una cuestión de unión del grupo.

"Es algo que nació, decir vamos a enfrentar una nueva Liguilla y antes de jugar las semifinales ver cómo podemos enfrentar una Liguilla con algo que no habíamos hecho, dejémonos el bigote. Sí, a algunos no les crece. Es algo que nació, yo no lo veo mal, es algo divertido para nosotros, algo que es diferentes, es lindo, a mí me gusta ese tipo de situaciones. Después no se van a agarrar que si ganan es porque se dejaron el bigote, no, es un detalle que nosotros como grupo estamos en la misma”, agregó el estratega de los Rayados.

