Funes Mori: 'Somos el equipo más fuerte de la Liga MX'

A pesar de ser una de las nóminas más caras de la Liga MX, los Rayados no concretaron el objetivo de superar la ronda de los Cuartos de Final del Apertura 2021 ya que, de acuerdo con Rogelio Funes Mori, los rivales siempre buscan ganarle a Monterrey como sea ya que son el equipo más fuerte del campeonato.

"Somos el equipo más fuerte de la Liga y te quieren ganar como sea y aprovechan como sea los partidos, pero uno se va con un sabor amargo más allá que pudimos cumplir un objetivo de dos, la liga es muy importante y no se nos pudo dar", declaró Funes Mori en entrevista para Fox Sports.

El atacante aseguró que algunas de las razones que les impidieron conseguir el título fue el calendario saturado y los constantes viajes.

"SOMOS EL EQUIPO MÁS FUERTE DE LA LIGA Y TE QUIEREN GANAR COMO SEA, APROVECHAN COMO SEA LOS PARTIDOS" #FSRadioMX | La entrevista exclusiva con Rogelio Funes Mori en la pretemporada de Rayados @andremarinpuig, @ruubenrod, @RafaMLOficial & @Salimgol pic.twitter.com/jwMdFtA6dg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 20, 2021

"Tenemos un gran plantel, nos jugó mucho en contra los viajes, el calendario muy apretado, nunca pudimos entrenar juntos, muchos lesionados y eso nos jugó en contra, pero así es el futbol", declaró.

Funes Mori aseguró que su convocatoria a la Selección Mexicana por parte de Gerar Martino es gracias a que se lo ha ganado dentro de la cancha.

"Estoy feliz por ser considerado por el Tata Martino, creo que me lo he ganado, hay un gran grupo que todos queremos el mismo objetivo que es calificar al Mundial y creo que vamos por buen camino, obviamente en los últimos partidos no nos fue como queríamos", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: NICO SÁNCHEZ SE DESPIDIÓ DE LAS CANCHAS A LOS 35 AÑOS