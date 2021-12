Tras 17 años de una extraordinaria trayectoria, el defensa Nicolás Sánchez se despidió de las canchas, después de terminar el torneo con la escuadra de Godoy Cruz en Argentina. El anuncio oficial se dio a través de un emotivo 'en vivo' transmitido por la cuenta personal del jugador. Los hijos de futbolista participaron en el video.

"Le ponemos punto final a la carrera de futbolista. Ayer fue el último día de papá como futbolista, una decisión pensada desde hace días, meses".

Sánchez confesó que de un tiempo a la fecha ya no se sentía bien como antes y fue ahí cuando cayó en la cuenta de que era el mejor momento para poner fin a esta estapa en su vida.

"Lo venía meditando hace un tiempito, viendo que día a día ya no me estaba sintiendo bien hasta que me di cuenta que tenía que disfrutar de los últimos momentos que me quedaban. Llegó el día de decir basta".

El futbolista aseguró que se retira del futbol tranquilo por la trayectoria internacional que hizo dentro del terreno de juego.

"Contento, tranquilo y en paz. Una vez que tome la decisión día a día me fui dando cuenta que fue la decisión correcta. Tuve el regalo de estar los últimos días con un gran equipo y un gran grupo. Termine contento, feliz. Terminé jugando en la cancha de Racing, debute en Avellaneda y termine en Avellaneda, jugando con la camiseta de Godoy Cruz que me dio alegrías".

El jugador de 35 años, portó las playeras de Rayados, Nueva Chicago, River Plate, Godoy Cruz, Racing.

"Soy un privilegiado por todos los equipos en los que jugué", comentó el jugador quien en su momentó logró 42 dianas con el Monterrey.

En su paso por la Liga MX, el defensa consiguió con Rayados un título de Liga MX, una Liga de Campeones Concacaf y dos Copas MX.

