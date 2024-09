Humberto Suazo espera que Rayados de Monterrey sea campeón en el Apertura 2024

Humberto Suazo ve en Rayados de Monterrey la capacidad de lograr el título en el Apertura 2024 bajo el mando de Martín Demichelis. Así lo externó durante su participación en el foro de Rayados Talks, al cual fue invitado como padrino de la institución.

"Yo creo que ahora se está trabajando muy bien en intentar que se dé el título nuevamente, se ha conformado un plantel de mucha calidad", declaró el chileno, quien fue un histórico de la Pandilla y que reiteró que tiene mucha confianza en la actualidad del equipo regio.

"Uno ya hizo su historia. Yo que lo veo de afuera me siento muy confiado, siento que hay un equipo y el cuerpo técnico que ha estudiado, sabe lo que tiene que hacer. Entonces más que todo, dar el apoyo y esperar de que los resultados se den para que puedan darle una alegría a la afición", añadió Suazo.

Sobre la invitación de Rayados a este nuevo proyecto, el 'Chupete' externó su agradecimiento y destacó que para él "es muy enriquecedor" seguir formando parte del club con este tipo de actividades. "Contar un poquito de mi historia también es muy importante para mí, que sea intentar dejar un mensaje a los más jóvenes, que siempre se puede, así que agradecido por esta gran invitación".

"Ayer tuve la oportunidad de estar en El Barrial con mi hijo más chico y para mí fue una emoción terrible, muy emocionante para mí, enriquecedora, por él que se dé cuenta de todo el cariño que muestra el club, los jugadores actuales, como el trato, el cariño que me tienen, creo que son cosas que son invaluables", añadió.

Por último, compartió que Rayados le dio la oportunidad de continuar con su recuperación de su lesión en la rodilla en Monterrey, algo que valora mucho porque es una muestra de cariño. "Obviamente me ha abierto las puertas 100 por cienot. Como siempre lo he dicho, a lo mejor uno no valora todo lo que, o no dimensiona lo que hizo en el club y creo que uno, la gente te lo va demostrando en la calle".

"Ahora la gente del club como me han tratado y yo creo que me da mucha satisfacción de poder estar hoy en día primero aquí y que la gente me muestre el cariño y son cosas que uno le agradece eternamente. Chicos tenemos que regresar a la firma de autógrafos, gracias, denos espacio por favor", finalizó.

