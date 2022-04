Jesús Gallardo: ‘Estoy contento en Rayados, me gustaría renovar’

Jesús Gallardo, lateral de los Rayados, llegó a La Pandilla en Apertura 2018, después de buenos momentos con los Pumas, a poco más de un año de terminar su contrato, el mexicano ha señalado que le gustaría quedarse más tiempo con los regios, pues le tiene cariño al equipo.

“Estoy muy contento de estar aquí, quiero pasar muchísimos años aquí, lo que sea necesario para poder seguir haciendo historia en este club, seguir logrando cosas, me gustaría renovar con Rayados, es un gran club.

“Le tengo muchísimo cariño por la manera que me arroparon los compañeros, los directivos, todas las personas, la afición, me siento feliz, espero que se pueda renovar, estoy muy tranquilo”, comentó Gallardo para TUDN.

Entro otros temas, Jesús es consiente de que ha dejado de ser titular tras la llegada de Víctor Manuel Vucetich en Monterrey, por lo que tendrá que ocuparse y no preocuparse por eso.

“La competencia que está aquí es muy buena y muy sana, al final de cuentas hay grandísimos jugadores y excelentes personas. Obviamente no me preocupa, me ocupo en retomar mi titularidad”, finalizó el seleccionado nacional.

