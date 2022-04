Alexis Vega: Recordó como el futbol había muerto para él tras dejar Pumas

Alexis Vega vivió momentos decisivos en su vida para convertirse en futbolista profesional y uno de esos pasajes sombríos fue cuando salió de Pumas y dejó de enfocarse al ejercicio y al futbol.

"Cuando me dan las gracias de Pumas estaba enfocado en estudiar, tenía que seguir adelante, pero el año que dejo de jugar provisionalmente ya no entrenaba, no era de hacer ejercicio, no jugaba un partido, el futbol había muerto para mí", dijo Alexis Vega para TUDN.

Igualmente, Alexis relató que siempre vuelve a su lugar de origen para motivarse y recordar que cuando era joven las cosas no eran sencillas y así adquirir más motivación.

"Es algo muy bonito para mi regresar, enseñarle a mi esposa y mis hijos de dónde salí, me llena en todos los sentidos, le digo a mi esposa que vayamos una o dos veces al año, yo llego al barrio, piso, veo dónde vivía, donde jugué, donde pasaba los ratos y es algo que me alimenta para seguir creciendo y no quiero volver al barrio", comentó Vega.

