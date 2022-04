FIFA 22: Chicharito Hernández destaca en el Equipo de la Semana 29

Como ya es una costumbre, Electronic Arts reveló el Equipo de la Semana y en esta escuadra 29 tenemos la presencia de Javier 'Chicharito' Hernández.

El delantero mexicano del LA Galaxy no figura entre el once inicial, pero no deja de ser una actuación destacada para formar parte del Team of the Week de FIFA 22.

Chicharito Hernández cuenta con una valoración global de 84 puntos con un disparo que tiene 83 puntos y un drible de 82; aunque en ritmo baja a 76 y en pase cuenta con 70.

El equipo titular del Equipo de la Semana lo componen el suizo Sommer en la portería, Skriniar del Inter de Milán, Lazzari de la Lazio, Iago del Augsburgo. Jonny del Wolverhampton, Mkhitaryan de la Roma, Juanmi del Real Betis, Laimer del Leipzig, Neymar del PSG, Stering del Manchester City y Delort del Niza.

