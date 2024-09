Lucas Ocampos revela que André-Pierre Gignac fue clave en la decisión para llegar a Rayados

Este fin de semana desde el Gigante de Acero, los Rayados de Monterrey presentaron ante la fanaticada a su flamante refuerzo, Lucas Ocampos. Con mucha ilusión y emoción en su rostro, el argentino habló ante los medios, compartiendo que Óliver Torres y Jesús Corona fueron clave para su llegada y sorprendentemente, André-Pierre Gignac también.

“Sí, obviamente hablé con Óliver, hablé mucho con Tecatito y con Dedé (Gignac), es un gran amigo, fue una de las personas que más me ayudó cuando llegué al Olimpyque de Marsella, porque él hablaba español, fue una de las personas que me extendió su mano y por eso se lo agradezco siempre. Tengo una gran relación… me contaba un poco cómo estaba en la ciudad, cómo estaba en el club y lo contento que estaba con su familia y obviamente hablé con él por el tema de conocer un poco la ciudad, también me ofreció ayuda para conocerla, entonces ahí habla de la gran persona que es y obviamente fuera del campo seremos amigos, seguiremos siendo los mismos”, dijo el ex Sevilla.

Si bien Ocampos se reencontrará con un par de ex compañeros del Sevilla, también compartirá vestidor con quien hace no mucho tiempo era su rival en cada derbi sevillano, Sergio Canales, el nuevo capitán de La Pandilla.

“Es complicado porque todo el mundo sabe la rivalidad entre el Betis y el Sevilla, fueron muchos años también, no es que un solo año o un solo partido… Él representaba al Betis y yo al Sevilla, fuimos grandes rivales. Hoy tengo suerte (de tenerlo de compañero) y estoy agradecido de poder tenerlo por la calidad de jugador que es, por la calidad de persona que he visto que es y por lo que me dicen. El éxito que tuvimos individualmente ojalá que hoy lo tengamos en este club”, sentenció Lucas.

