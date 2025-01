Martín Demichelis confirma que Rayados buscará más refuerzos

El técnico de los Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, habló en conferencia de prensa tras el empate 1-1 contra Puebla, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2025. Este encuentro marcó el regreso del equipo tras la Final del torneo pasado frente al América.

Durante la charla, el estratega argentino abordó varios temas, entre ellos la necesidad de reforzar el plantel y la confirmación de la salida de Sebastián Vegas.

Empataron ante Puebla | MEXSPORT

Demichelis evitó entrar en detalles sobre la posible llegada de Carlos Salcedo, argumentando que no habla de hipótesis, pero dejó en claro que el club continúa en busca de fichajes. “Estamos trabajando, las puertas todavía están abiertas, el mercado todavía está abierto. Y con respecto a nombres, no me gusta hablar de hipótesis”, señaló.

Asimismo, el entrenador aprovechó para despedirse de Sebastián Vegas, confirmando su salida para liberar una plaza de extranjero y permitir la llegada de Nelson Deossa. “Quiero agradecer a Sebastián Vegas, que fue, bajo mi gestión, un chico extremadamente responsable y súper profesional a la hora de entrenarse, y que él ha sido sacrificado en la plaza de extranjero para la llegada de Nelson Deossa, porque en el armado considero que nos faltaba esa especie de volante mixto”, explicó.

Deja a Rayados | MEXSPORT

Por último, Demichelis reconoció que Rayados busca evitar los problemas del torneo pasado, cuando las lesiones limitaron sus opciones en la Liguilla, en contraste con el América, que logró gestionar mejor sus recursos en su camino al título. “América pudo rotar mucho más en los seis partidos de la Liguilla, y nosotros fuimos perdiendo soldados, que fueron difíciles de reemplazar”, concluyó, dejando claro que los refuerzos serán clave para competir en este nuevo torneo.

Quieren más jugadores | MEXSPORT

