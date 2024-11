Martín Demichelis no planeaba dirigir en México antes de ser buscado por Rayados

A unos cuantos días de disputar su primera Liguilla en el futbol mexicano, el entrenador argentino Martín Demichelis confesó que previo a ser buscado por Rayados esta temporada, en su mente no estaba el dirigir en México.

Demichelis se sinceró en entrevista para TUDN y dijo no ser hipócrita al confesar que la Liga MX no estaba en sus planes, pero que en el momento en el que Rayados lo buscó para comandar este proyecto, no dudó en dar el sí y hoy en día se siente contento e ilusionado por estar en Monterrey.

“No voy a ser hipócrita, honestamente no (pensaba en dirigir en México) porque apenas me habían cesado de River Plate, me estaban contactando desde Alemania un país donde viví ocho años de jugador y cuatro años de entrenador y yo pensé que iba a ser mi siguiente paso.”

“No me imaginaba que me iba a salir algo tan interesante y tan rápido (Monterey), me entrevisté con Héctor y con ‘Tato’, viajaron para allá y cuando decidieron que fuera yo no me lo dude y repito, una liga super interesante, con un plantel muy rico, un estadio y una ciudad hermosa, no necesitamos para poder estar felices acá”

Demichelis llegó ya con el torneo Apertura 2024 comenzado luego de que Rayados destituyera del puesto de entrenador a Fernando ‘Tano’ Ortiz y en su primer torne logró meter a Monterey de manera directa a la Liguilla, además de otros logros como ganar sus primeros dos clásicos regios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGUILLA: POSIBLES FECHAS Y HORARIOS PARA LOS CUARTOS DE FINAL DEL APERTURA 2024