Mohamed tras caer ante León: "Me parecía que el partido estaba para un empate"

Antonio Mohamed, técnico de Rayados, se negó a hablar de la situación en la que se vieron involucrados los jugadores Dorlan Pabón y Hugo González, por una fiesta de cumpleaños del portero.

El timonel de Rayados únicamente se enfocó en el juego que perdieron (1-0) con el Léon, el cual dijo, se definió con un ‘chispazo’ de Luis Montes. Además de que reconoció que su equipo no hizo lo necesario para ganar.

“Sí, pero cuando empieza a rodar la pelota todo lo demás queda de lado, me parecía que el partido estaba para un empate, nos defendimos bien, pero al final no fuimos capaces. Son situaciones que no hablamos, sólo voy a opinar de lo que pasó dentro del campo de juego y esto se gana con goles.

“El segundo tiempo no sé si nos cansamos, pero no encontramos la pelota, jugamos en nuestro campo y no era nuestra intención, pero intentamos buscar gente más ofensiva, pero con un zapatazo se definió, con eso cambió el partido. Nosotros pudimos tener el premio de un gol, pero pagamos la penitencia por no hacerlo”, indicó

Finalmente, el ‘Turco’ destacó que a pesar de que el marcador estuvo en su contra, su equipo sí tuvo situaciones que a él lo dejaron satisfecho.

“Lo que más me gustó fue la solidez defensiva porque nuestro arquero no tocó la pelota, esa fue una buena mejora con respecto al partido anterior, pero nos faltó la contundencia”, expresó.

