Nico Sánchez: 'Rayados sí representó a México en el Mundial de Clubes'

En su edición de 2019, Rayados dio una digna actuación en el Mundial de Clubes, certamen en el que, a diferencia de los Tigres Guido Pizarro y Nahuel Guzmán, Monterrey si fue para representar al balompié mexicano, así lo indicó Nico Sánchez.

“Sinceramente, no sé cómo lo sientan (los jugadores de Tigres). A nosotros cuando nos tocó ir, sí sentimos que estábamos representando la posibilidad de mostrarle al mundo cómo se juega en México. Si bien Monterrey no representa a todos, nadie se esperaba que lo hiciéramos así con Liverpool, no por Monterrey, sí por la liga mexicana", señaló el zaguero rayado.

"Deseo que Tigres vaya por el mismo camino, les deseo lo mejor, para el bien de la liga mexicana, para que siga creciendo", añadió el argentino.

En aquella edición del 'Mundialito', Monterrey llegó hasta las Semifinales, donde cayó de una forma digna ante el poderoso Lievrpool de Salah, Mané, Firimno y compañía.

