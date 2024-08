¡Oficial! Tano Ortíz deja de ser entrenador de Monterrey

Después de haber quedado fuera de la Leagues Cup en Fase de Grupos, Fernando 'Tano' Ortíz fue cesado y no continuará siendo el entrenador de Monterrey.

A través de redes sociales, el cuadro regiomontano dio a conocer la salida del DT argentino y le agradeció su esfuerzo y compromiso durante su estancia en el club.

"Informamos a nuestra Aficion y a los Medios de Comunicacion que el Club tomó la decision de hacer un cambio en la Direccion Técnica del Primer Equipo de Rayados por lo que Fernando Ortíz deja su cargo a partir de este martes 6 de agosto de 2024.

"Agradecemos a "El Tano" y a su Cuerpo Técnico por su compromiso, su profesionalismo y sus diferentes aportaciones en los procesos de mejora de infraestructura deportiva, metodologías de trabajo y desarrollo de jugadores de nuestras Fuerzas Basicas, aspectos que impulsan la evolución y construcción del modelo deportivo. Les deseamos el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos", se lee en el comunicado.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. #EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/HK4I7OaeoG — Rayados (@Rayados) August 6, 2024

Rayados señaló que prontó se dará a conocer el nuevo técnico del equipo, mientras tanto, Nicolás Sánchez y Hugo Castillo quedarán a cargo de manera interina.

Ortíz se marcha en medio de una ola de críticas no solo por la eliminación de la Leagues Cup, ya que también fue cuestionado en repetidas ocasiones por no haber rendido como se esperaba en la Liga MX, recordando que no logró llegar a ninguna Final; en el Apertura 2023 cayó en Cuartos de Final ante San Luis y en el Clausura 2024 en Semifinales contra Cruz Azul.

En total, Fernando Ortíz dirigió 61 partidos al frente de Monterrey, registrando 35 triunfos, 11 empates y 15 derrotas.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Liga MX: ¿Qué partidos del Apertura 2024 se pueden jugar con los equipos eliminados de Leagues Cup?