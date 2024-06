Oliver Torres listo para unirse a Monterrey: 'Ojalá esté mucho tiempo allí'

Oliver Torres quiere quedarse mucho tiempo en Monterrey. El volante español llegará a Rayados como uno de los refuerzos bomba para el Apertura 2024 y en busca de apoyar al equipo a conseguir su primer título desde el 2019.

Ahora en entrevista el exfutbolista de Sevilla habló sobre su ilusión de jugar con el equipo regiomontano. Además, el volante español destacó la importancia de Sergio Canales para convencerle, así como el sueño de brillar en México y conozcan su nombre.

"La verdad es que mi idea no es irme con billete de vuelta. Ojalá esté mucho tiempo allí porque será que soy muy feliz allí, que me va muy bien, que la gente me quiere y que la gente me valora. Voy con ganas de que empiece la aventura, pero de no saber el final, que lo vaya marcando el proceso.

“Tengo muchas ganas de México, tanto del país como del concepto que tienen de Liga. Voy a un equipo que es de los mejores, si no el mejor de México. También sustentado por las personas que vinieron a contarme el proyecto y por Sergio, que en un audio de tres minutos me convenció", confesó el futbolista para Marca.

Finalmente, el futbolista español aseguró que quiere destacar en el futbol mexicano y quiere que la afición regiomontana conozca su nombre.

“Quiero ir allí y que la gente conozca mi nombre, hayan oído hablar, hayan visto algún vídeo, pero realmente no saben cómo soy, no saben cómo juego y eso es lo que me motiva".

