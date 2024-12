Óliver Torres quiere ser campeón del Apertura 2024: "Me veo levantando un título"

El jugador español de Rayados, Óliver Torres, ya avisó que él se ve levantando el título del Apertura 2024.

Previo a su duelo en la Ida de las Semifinales ante el Atlético de San Luis, el exfutbolista del Sevilla, afirmó que quiere coronarse con Monterrey.

“Me veo en 15 días levantando un título, y pocas horas después abrazando a mi familia, llevándoles la medalla de campeón a casa, diciéndoles que todo por lo que me he venido a México ha tenido sentido, que lo he conseguido y que eso también es para ellos”, dijo Torres en entrevista para TUDN.

Asimismo, el español se mostró sobrio y no desacreditó a su rival de Semifinales, al Atlético de San Luis.

“Es un partido súper importante, súper difícil”, sentenció el mediocampista.

