Rayados: 'Falta de gol es por toma de decisiones y no por de ocasiones'; declaró Stefan Medina

Rayados lleva sólo dos goles anotados en lo que va del torneo, pero no es algo que le preocupe a Stefan Medina, defensa del Monterrey, quien explicó que tanto él como sus compañeros están trabajando para encontrar un equilibrio entre el ataque y la defensa.

"Lo más importante es encontrar ese equilibrio, ser mucho más constantes, hemos mejorado lo que en torneos pasados nos había costado mucho y es fundamental a partir de ahí mejorar y seguir buscando la manera de ganar partidos.

"No me preocupa que el equipo no haga mucho gol mientras estemos sumando para estar en la parte de arriba. Ocasiones tenemos, no es por falta de ocasiones de gol, es esa toma de decisiones. Vamos a mejorar estoy completamente seguro que el equipo va a tener esa mejoría importante que nos permita seguir sumando y lograr los objetivos", dijo.

En tanto, el zaguero colombiano reconoció que Rayados tiene un plantel que todavía puede y debe dar más, aunque saben que por ahora no están en su mejor nivel.

"El esfuerzo de los delanteros y del medio campo es fundamental para nosotros tener esa tranquilidad en defensiva, los equipo no nos han llegado demasiado. Somos conscientes todavía podemos dar mucho más. Nosotros valoramos demasiado el esfuerzo de todos nuestros compañeros.

"Ser mucho más ordenados dentro del terreno de juego, el equipo ha mejorado muchísimo la actitud de cada uno de nosotros dentro del terreno de juego", señaló.

