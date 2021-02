Javier Aguirre: 'Me fui hace 20 años y no vas a encontrar una declaración mía contra los árbitros'

Javier Aguirre reconoció que Monterrey se relajó en los últimos minutos del partido y destacó la reacción que tuvo Necaxa, que logró rescatar un punto gracias al gol de Martín Barragán, aunque el empate levantó la polémica por un posible fuera de lugar.

“Me fui hace 20 años pero no vas a encontrar una declaración mía contra los árbitros porque los respeto mucho.

“Yo creo que el empate es justo. Uno nunca termina de estar contento, siempre hay cosas que te dejan insatisfecho, siempre se puede mejorar”, mencionó.

El cuadro regiomontano tiene una plantilla repleta de estrellas; sin embargo, la ofensiva ha quedado a deber, pues en la mayoría de sus partidos ha marcado solamente un gol.

"Tuvimos muchas llegadas al área rival, pero no concretamos. No es algo que me preocupe, pero llevamos varias semanas trabajando en la definición", añadió.

Javier Aguirre quedó contento con el trabajo de José Alvarado y aseguró que Monterrey marcará más goles cuando se hayan recuperado Rogelio Funes Mori, Aké Loba y Vincent Janssen.

“Hizo un buen partido, tomando en cuenta que era el cuarto en discordia. Así es el futbol, tengo un plantel vasto y competitivo. Nos está faltando tranquilidad en el último tercio del campo”, finalizó.

