Rayados: Héctor Moreno no se disculpa por actuación de Monterrey en el Mundial de Clubes

La dura derrota que sufrió Rayados ante Al-Ahly en su debut en el Mundial de Clubes 2022 no es meritoria para una disculpa, así lo considera Héctor Moreno, quién valoró lo hecho por sus compañeros, asegurando que lo dejaron todo en el campo.

"Sentimos la desilusión, la tristeza de no haber calificado, de no haber ganado el partido. Entendemos la frustración que pueda llegar, pero ¿disculpas? Hemos intentado, luchado, yo creo que cuando se tienen que pedir disculpas es cuando dejas de hacer cosas o cuando el esfuerzo no se da o la lucha no se da", indicó el defensor en conferencia de prensa.

"No hemos sido capaces de abrir una defensa tan buena como la que presentaron ellos, no queda más que decirle, que el equipo no corrió, intentamos, luchamos, el equipo rival fue mejor y dar la página. Cualquier cosa que digamos sonará como una disculpa, una excusa", apuntó el referente albiazul.

Rayados ya conoce al rival que enfrentará en el duelo por el quinto y sexto puesto del Mundial de Clubes. Se trata del Al-Jazira, equipo de los Emiratos Árabes Unidos que cayó por goleada 6-1 ante el Al-Hilal por lo que ahora se enfrentará ante el Monterrey.

