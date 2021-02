Rayados: Javier Aguirre realizó protocolo europeo para controlar físico de jugadores

Los casi 20 años de Javier Aguirre en el futbol europeo le dejaron grandes experiencias y métodos que ahora aplica con Rayados.

El Vasco reveló que utiliza un protocolo de exámenes físicos y médicos en el primer tercio del torneo para valorar a sus jugadores, algo que solo se hace en las pretemporadas, muy parecido al que se realiza en los equipos del Viejo Continente.

"El protocolo que seguimos en función a los test físicos, sí lo aprendí allá (en Europa) y lo manejamos allá, pero aquí se hacía también (con menor intensidad), lo que hicimos fue empatar ideas, sentarnos, ver lo que se había hecho y nosotros aportamos y llegamos a esta conclusión, a estos controles", declaró Aguirre.

| ¡Buen lunes! Nuestros #Rayados reportaron esta mañana en el "Barrial" en donde realizaron pruebas médicas y físicas. #ArribaElMonterrey pic.twitter.com/tLLxjUvtZt — Rayados (@Rayados) February 22, 2021

"Hoy en día el futbol llevan un GPS todo el entrenamiento, en los partidos y esos datos nos sirven para muchísimas cosas, vemos todas las capacidades físicas de los jugadores, no las dejamos al azar, no permitimos en un torneo tan corto de cuatro meses", aseguró.

La gran competencia que existe en la Liga MX obliga a Monterrey a cuidar cada detalle para estar en los primeros lugares de la tabla.

"Hay mucha igualdad, todos corren mucho, todos pelean mucho, no es fácil, no queremos quedarnos atrás en ese aspecto. Si no corremos, por muy bueno que sean los jugadores, muy capaces, cualquier equipo que corra más te puede ganar", señaló.

