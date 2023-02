Rayados: Jesús Zavala se retira del futbol tras 16 años de carrera

El volante mexicano de 35 años, Jesús Zavala anunció su retiro del futbol profesional el pasado sábado 18 de febrero. El exjugador de Rayados reveló en conferencia de prensa en las instalaciones de Monterrey que dejaría el futbol a un lado luego de 16 años de trayectoria.

"Me siento emocionado y tranquilo porque dejé todo por el futbol, no me debe nada ni le debo nada. Di hasta donde pude y era el momento para decir adiós y retirarme. Siempre soñé con jugar en el equipo de mis amores, Rayados, y ser campeón y qué mejor que se me dio con esta época dorada que tuvimos”, expresó el mediocampista mexicano

Zavala debutó en la Primera División mexicana en el 2005 con los Rayados tras haberse formado con las Cobras de Ciudad Juárez. El mexicano jugó durante trece años con el equipo regio donde logró ganar seis títulos incluyendo dos campeonatos de Liga.

Tras su paso en Rayados, Zavala jugó para los Mineros de Zacatecas, Puebla, Juárez y Mazatlán, nunca logrando jugar más de un año con un equipo. En el 2022 Zavala no renovó con los Cañoneros y quedó sin equipo. Ahora anunció su retiro definitivo.

