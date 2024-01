'Tano' Ortiz tras empate con Querétaro: 'Debemos cambiar esos abucheos por aplausos'

Luego de dos victorias en el arranque del torneo, los dirigidos por Fernando Ortiz dejan escapar puntos por primera vez en la temporada, al empatar 1-1 ante el conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro.

En conferencia de prensa, ´Tano´ Ortiz fue cuestionado sobre lo que le había faltado a su equipo para conseguir los tres puntos, esto fue lo que respondió: “Convertir todas las situaciones que creamos, no fuimos eficaces y en esta clase de partidos, durante el minuto 83, el partido estaba vivo. Porque igual a veces tienes esas posibilidades donde pueden convertir… nos convirtieron”, dijo el argentino.

Cuando el árbitro central hizo sonar su silbato, la afición regiomontana no dudó en demostrar su inconformidad con abucheos, ante dicha situación, el entrenador de los Rayados dijo lo siguiente: “Con respecto a la afición, siempre lo dije y lo voy a sostener. Esos abucheos que hay dentro del campo de juego, los tenemos que cambiar por aplausos. ¿Cómo logramos eso? En que nosotros podamos entender la situación y aprovechar cada situación”, mencionó.

A pesar de no conseguir los tres puntos, Fernando Ortiz rescató un aspecto positivo de su equipo. “Más allá del resultado que no estábamos conformes, a mí me gustó. Me gustó porque el equipo intentó siempre. Con muchas ideas donde siguen manifestando los jugadores, tuvimos situaciones claras, no fuimos efectivos, pero esto es así. Cuando no la metes, a veces pasan estas situaciones y pecamos a nosotros”, comentó el estratega.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS NO PUEDE CON QUERÉTARO Y SE VA ABUCHEADO EN CASA