Tano Ortíz tras polémica arbitral en el Rayados vs Toluca: 'Creo y confío en que hay buena ley'

Rayados no pudo vencer a Toluca en un partido en el que el VAR y el árbitro se robaron el protagonismo.

Ante esta situación, Fernando 'Tano' Ortíz habló sobre la actuación del silbante y afirmó confiar en que las decisiones tomadas por Luis Enrique Santander fueron correctas.

"No sé si realmente se nos escapan dos puntos, (hay) la sensación de que el equipo insistió en los 90 minutos y el rival hizo su parte... no he visto la repetición, pero creo y confío en que hay buena ley, no soy nunca de cuestionar la labor del árbitro, jamás la pongo en tela de juicio", dijo en conferencia de prensa.

Además, el técnico argentino señaló que le pidió tranquilidad a su equipo pese a no conseguir el resultado esperado ante los Diablos.

"Al grupo les dije que se queden tranquilos, por momento volvimos a mostrar el futbol que a mi me gusta, es fecha 7 seguiremos intentando lo que queremos", agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¿ES CORRECTO DECIR 'IMPENAL', PALABRA QUE EMPLEÓ LUIS ENRIQUE SANTANDER EN EL RAYADOS VS TOLUCA?