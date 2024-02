Nacho Ambriz sobre su salida de Toluca: 'Pareciera que el yo fui el malo'

"Pareciera que yo fui el malo". Cuatro meses después de dejar al Toluca, Ignacio Ambriz comentó que todo lo que se ha dicho al respecto de cómo se dio salida es falso y que sus abogados ya se encuentran trabajando en este caso, ya que pareciera que él fue el malo de esta historia.

El 25 de octubre del 2023, el conjunto escarlata anunció a través de un comunicado oficial que Ignacio Ambriz ya no sería más su director técnico, dejando al equipo en la octava posición con 18 unidades. Desde entonces han comenzado a circular varias versiones de lo que sucedió en aquella junta entre el director técnico y la directiva escarlata, que terminó por provocar su salida del club.

Respecto a esta situación, RÉCORD pudo platicar con Ambriz, quien comentó lo siguiente: "No hubo nada, lo que pasa es que como luego no hablo y no digo muchas cosas, pareciera que doy la cara y estoy ocultando algo. Hoy te puedo decir que a ver si los abogados están trabajando sobre eso".

El ahora entrenador de Santos continuó su discurso señalando que todo lo que se ha dicho respecto a cómo se dio su salida es falso: "Me han pedido no hablar (sus abogados) pero yo simplemente voy a decir que no es nada de lo que se dice, que yo me peleé con ellos, que en una junta con el consejo discutí con ellos, que me paré y que me salí, que realmente yo no dejé que me impusieran jugadores, tantas cosas que la verdad que yo después en mi casa de verdad me río, que me deben un millón de pesos, digo, tampoco es así, pero bueno es la parte de donde hoy los digo me han pedido que esté tranquilo".

Todas estas versiones que han ido saliendo de aquel octubre del 2023 apuntan a que Ignacio Ambriz ha sido el malo de esta historia; sin embargo, él está tranquilo y feliz con su nuevo reto que es Santos. "Yo te cuento esa parte que yo leo, que veo, que bueno, pareciera que yo fui el malo, pero de verdad que estoy tranquilo, o sea tranquilo de que, con los clubes, hay veces que terminas bien, hay veces que terminas mal por muchas y luego ni es futbolístico, pero yo estoy bien y feliz de estar acá en Torreón".

SELECCIÓN MEXICANA, NO ES MOMENTO

Durante su paso con los diablos, el nombre de Ignacio Ambriz Era uno de los que se perfilaba a tomar el banquillo de la selección mexicana después de la salida de Diego Cocca; sin embargo, este lugar fue tomado por Jaime Lozano, al cual le desea lo mejor.

"Siempre será un orgullo estar en la terna o que tu nombre suene, para mí siempre será un orgullo porque conozco todas las entrañas, creo que no es momento, ahorita está un joven que la verdad me llevo muy bien con él, le deseo lo mejor, si el día de mañana se quiere sentar conmigo y yo dar mi opinión, con muchísimo gusto. Yo me debo hoy a Santos y por el momento es lo único en mi cabeza, pero te digo a quién no le gustaría, yo creo que a todos los mexicanos nos gustaría, pero creo que no es momento".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ ASEGURA QUE SERÁ 'INTERESANTE' VER A HAMILTON EN FERRARI