Jesús 'Tecatito' Corona, otro de los refuerzos estelares de Rayados de Monterrey para el Apertura 2023, ha sido presentado de manera oficial en el Estadio BBVA. Tras su llegada, el exjugador del Sevilla señaló que los dirigidos por Fernando Ortíz podrían competir facil en Europa.

"Creo que podría competir en Europa fácilmente. A nivel deportivo e institucional, a veces hasta mejor en infraestructura", expresó Tecatito en una entrevista para TUDN.

Asimismo, el extremo mexicano comentó que no se fue de paseo al futbol europeo y señaló que espera poder aportar todo lo que aprendió durante su paso por el Twente, Porto y Sevilla.

“Me siento contento de estar en Rayados. Ya lo he dicho, estos 10 años no fueron nada más un paseo por Europa, tanto a nivel deportivo como humano, he mejorado bastante. Por la experiencia, de estos 10 años, me ha tocado tener mucho roce con muchos jugadores muy buenos, eso no cualquiera lo consigue, hoy regreso con esa experiencia, de saber cuándo tocar un balón, cuándo parar una jugada, cuándo atacar, eso lo aprendí en Europa”, comentó durante su presentación en el estadio de Rayados.

De igual forma, Corona señaló que en los últimos dos años el tenía el deseo de regresar a Monterrey, por lo que le agradeció a Luis Fernando Noriega, presidente deportivo de Rayados, por hacer posible su retorno al conjunto regiomontano.

“La verdad es que tenía años, uno o dos años, queriendo estar con Rayados, se me logra ahora sí. Se acercó Tato y todo se pudo dar. Estamos agradecidos por el esfuerzo que hiciste, lo que tenía claro es que quería estar en Rayados, con mi equipo, que hoy se haya hecho me tiene muy contento”, mencionó en conferencia de prensa.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:ELIMINATORIAS EUROCOPA 2024: ¿CÓMO VAN LOS GRUPOS RUMBO A LA JUSTA CONTINENTAL?