Rayados: 'Tecatito' Corona señaló que llegó al mejor club de México

Jesús 'Tecatito' Corona regresó a México para jugar con los Rayados de Monterrey, equipo que le abrió las puertas para poder emigrar al Viejo Continente, en donde a su llegada dio sus primeras palabras, destacando que llegó al mejor club del país.

"Ahora que se ha concretado me siento muy feliz de volver a casa. Gracias al mismo club que me ayudó bastante, he conseguido tener un buen paso por Europa. Históricamente, el equipo ha avanzado, cada vez lo veo, anda mucho y llegué al mejor club de México", señaló Corona en entrevista para Fox Sports.

El nacido en Hermosillo, Sonora, se formó con los Rayados, equipo con quienes debutó en el 2010 e incluso formó parte del plantel que salió campeón en el Apertura 2010, más aparte de las tres Liga de Campeones de la Concacaf que consiguieron de manera consecutiva.

Tras su salida de México fue que partió a los Países Bajos para jugar con el FC Twente, club que lo tuvo durante tres campañas, ya que después partió para estar con el FC Porto siete años, con quienes ganó tres títulos de Primera División, dos Supercopa de Portugal y una Copa de Portugal.

Sus últimas tres campañas en el Viejo Continente las estuvo jugando en España con la playera del Sevilla, equipo en donde no demostró el mismo nivel que en Portugal, pues una lesión a mediados de 2022 ocasionó que se perdiera aquella temporada con el equipo.

Corona se une junto a Sergio Canales como los refuerzos 'bomba' de los Rayados de Monterrey, equipo se ubica en el octavo lugar de la tabla general del Apertura 2023 con 10 puntos con un partido pendiente por disputar.

