’Toro’ Guzmán recuerda su enfrentamiento con Messi: ”Fue una experiencia muy bonita”

En entrevista exclusiva para RÉCORD, Víctor Guzmán, defensor de Rayados, nos compartió su experiencia al enfrentar a Lionel Messi, en el partido de la Champions Cup ante el Inter de Miami, celebrado en el Estadio BBVA hace algunos meses. Para el mexicano no fue un duelo cualquiera, sino un momento único en su carrera, pues considera a Messi su ídolo.

Guzmán relató que ya había tenido la oportunidad de verlo jugar en persona durante el Mundial de Qatar 2022, cuando fue parte de los sparrings de la Selección Mexicana. “De las mejores experiencias que he vivido, porque es mi ídolo, para mí es el mejor del mundo, de la historia. Me tocó ir a Qatar de sparring, me tocó verlo desde arriba, era muy emocionante, muy impactante”, comentó.

Sin embargo, enfrentar a Messi en el Gigante de Acero fue un reto completamente diferente y aún más significativo para él. “Y ahora jugar contra él, marcarlo, poder quitarle un balón, hacerle una falta, todo, no sé cuántos lo vivimos así, pero fue una experiencia muy bonita”, expresó “El Toro”, quien no ocultó la admiración que siente por el capitán de la Albiceleste.

Para Guzmán, este partido representó un sueño cumplido. En palabras del mexicano, nunca imaginó poder enfrentarse cara a cara con el jugador al que había admirado durante varios años. “Yo creo que fue un sueño poderlo enfrentar”, concluyó, dejando claro que, aunque Messi esté en la recta final de su carrera, la experiencia de compartir el campo con él será un gran recuerdo.

