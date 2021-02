Vasco Aguirre: 'Estoy contento con los jugadores, pero siempre hay algo que mejorar'

Javier Aguirre está contento por los buenos resultados que ha obtenido con Monterrey, pero cree que el equipo puede dar mucho más, tomando en cuenta que tiene una de las plantillas más caras de la Liga MX.

"Se acerca a lo que uno quiere, nos gustaría golear, ganar y gustar, pero el rival cuenta, venimos de una semana complicada. Los técnicos nunca quedamos satisfechos, siempre hay algo que corregir o que mejorar, pero estoy contento por los jugadores", mencionó.

Dijo que el día que quede completamente a gusto, le pondrá fin a su carrera como entrenador: “Ya tengo algunas cosas anotadas que no me gustaron sobre el juego de este sábado. El día que me vaya satisfecho del todo, me iré a casa a cuidar de mi familia”, agregó.

Javier Aguirre destacó el juego de Monterrey y aseguró que Pumas concedió muchas facilidades porque se quedó con un jugar menos tras la expulsión de Alan Mozo.

El experimentado estratega cree que el conjunto regiomontano tuvo que haberle ganado al cuadro capitalino por una diferencia mayor.

“Ellos siempre compiten y no bajan la guardia. Vamos caminando para adelante. Siempre se podrá trabajar con mayor tranquilidad si el equipo suma puntos. El equipo tendrá que ir mejorando en el último tercio”, finalizó.

