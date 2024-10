Víctor Guzmán aceptó que jugar en Europa es un 'sueño que quisiera cumplir'

En exclusiva para RÉCORD, el defensor de Rayados de Monterrey, Víctor Guzmán, habló sobre su futuro, sus aspiraciones y la posibilidad de dar el salto a Europa. En una entrevista en la que tocó diversos temas, Guzmán dejó claro que, aunque su presente está ligado a Rayados, no descarta cumplir el sueño de jugar en el futbol europeo.

Al ser cuestionado sobre si alguna vez tuvo ofertas concretas de Europa cuando jugaba en los Xolos de Tijuana, Guzmán fue claro: “Realmente una oferta no, no me llegó. Escuchaba bastantes rumores, por ahí, por acá, pero nunca hubo nada concreto de una oferta o estar negociando”. Aunque los rumores lo vincularon a varios equipos, el defensor nunca vio una propuesta formal.

Guzmán también reveló detalles sobre su reciente renovación de contrato con Rayados, donde discutió la posibilidad de una futura salida a Europa. “Sí, es una de las trabas que tuvimos ahí con el equipo, por esa ambición que tengo, yo apunto muy arriba, quería dejar en claro eso. No sé si se va a dar, si va a venir un club a interesarse en mí o no, pero es un sueño que yo quisiera cumplir”, comentó.

A pesar de su deseo de emigrar, el zaguero subrayó que no quiere irse sin antes dejar una huella importante en el club. “No quiero ser un jugador que pasó sin dejar huella, quiero dejar mi nombre aquí escrito, y después ver qué puede pasar”, afirmó, destacando su compromiso con Rayados y su deseo de ganar títulos con el equipo antes de considerar su futuro.

Guzmán compartió también su felicidad de jugar y vivir en Monterrey: “Soy muy feliz en Monterrey, no le pide nada el equipo, la ciudad, aquí tenemos todo”, concluyó.

