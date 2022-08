Vucetich sobre Rayados en el Clásico Regio 128: 'Tuvimos oportunidad de ganar'

Víctor Manuel Vucetich, timonel de Rayados, habló en conferencia de prensa y declaró que el Clásico Regio 128 no defraudó pese a que terminó con un empate a ceros. El partido se disputó este sábado 20 de agosto en el Gigante de Acero.

“En mi punto de vista no, el esfuerzo de los dos equipos es mérito para aplaudirles porque se entregaron, terminaron varios Tigres fatigados, con calambres, algunos de nuestros jugadores cansados, y eso habla del esfuerzo que sostuvo al encuentro; se intentó, se luchó y ambos tuvimos oportunidades de anotar sin embargo, da un resultado justo en ese sentido”.

El 'Rey Midas' confesó que la escuadra se quedó con la 'espinita' de no haber sacado el resultado ante Toluca (1-1), y Tigres, partidos en los que considera que La Pandilla tuvo la oportunidad de obtener la victoria.

“Queda esa sensación tanto en Toluca como hoy que se pudo haber rescatado el triunfo, tuvimos las oportunidades para hacerlo, no se dio así y se generó una opción de gol y no sé si esta anulada bien o no, no estoy para opinar, si tenemos una carga de trabajo que a lo mejor Tigres no, eso nos afectó también, hay que ver y recuperar a los jugadores para estar en un máximo nivel físico, esperamos que salgan todos al cien y contra Chivas se tenga toda la disposición de los jugadores”.

El dirigente del Monterrey espera pronto contar con el defensa César Montes, mismo que no ha jugado con el equipo a la espera de fichar con el Dynamo de Moscú, trámite que se mantiene en pausa debido a la invasión de Rusia sobre Ucrania.

