Pumas no tiene ni pies ni cabeza, sus refuerzos no dan, los que ya estaban no pueden solos y los canteranos no están arropados. No han ganado un solo partido en el torneo, tienen únicamente un gol, y de paso en esta Jornada 5 Necaxa terminó venciéndolos 3-0. Universidad Nacional ha tocado fondo y de momento es el último en la Tabla General.

Es cierto que la falta de gol se ha convertido en el ‘problema’ de Pumas, pues sólo llevan uno en el torneo, pero sin duda que la defensa se ha vuelto un dolor de cabeza para el técnico Andrés Lillini, y ahora ante Necaxa tuvo que llenar el hueco que dejó Johan Vásquez, y para ello Arturo Ortiz dejó a los felinos de Expansión para llegar al primer equipo. Entonces, Nicolás Freire se convirtió en el central izquierdo y ‘Palermo’ en el derecho, pero ni así funcionó.

Incluso, a los 36 minutos de juego, Alonso Escoboza aprovechó que Alan Mozo lo dejó solo y disparó directo al marco auriazul, marcando el primer gol a favor del Necaxa. A partir de entonces, los universitarios no reaccionaron ni generaron ningún peligro, hasta el segundo tiempo en el que, Higor Meritao se convirtió en el felino más peligroso con un par de tiros que no se reflejaron en el marcador, pero no así la falta que cometió y acabó en un penalti en contra.

Y las cosas a Universidad se le seguían complicando, el central marcó la pena máxima y Alejandro Zendejas no perdonó, marcó el segundo para los Rayos en el partido y su cuarto en la cuenta personal para mantenerse hasta el momento como líder de goleo individual.

Y para ponerle la cereza a su pastel, Necaxa marcó el tercer gol de una manera magistral gracias al tremendo disparo de Rodrigo Aguirre, que fue imparable para Julio González.

Al final, Rayos terminó haciendo un partido redondo y Pumas acabó nuevamente evidenciado ante lo corto de su plantel y la falta de garra.

