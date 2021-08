Pumas: Delanteros de la UNAM acumulan cuatro meses sin marcar

Hace cuatro meses del último gol que anotó un delantero de Pumas. Fue en la Jornada 13 (4 de abril 2021, ante Pachuca) del torneo anterior, cuando Juan Ignacio Dinenno al minuto 90 marcó el tanto del empate a dos. Desde entonces, los delanteros auriazules están completamente ‘secos’, pues su capacidad goleadora ha desaparecido completamente, incluso el mismo argentino ha acumulado alrededor de 720 minutos sin gol.

De aquel juego a la fecha han transcurrido ocho partidos, cuatro del semestre anterior y cuatro del actual Grita México A21, y el ataque universitario sigue sin aparecer; sin embargo, han sido los mediocampistas quienes han tratado y de manera escasa, de sacar la cara por el equipo, ya que desde aquella Jornada 13 del Guard1anes 2021, Pumas sólo ha hecho dos anotaciones: una de Juan Pablo Vigón (en la J14 del Guard1anes 2021 frente e Necaxa) y la más reciente, de Sebastián Saucedo (J3 ante el Atlético San Luis).

Hasta la Jornada 4 de la temporada actual, Pumas tiene un solo gol anotado (el de Saucedo) y con ello se ubica como la peor ofensiva torneo mexicano.

Hasta el momento, ninguno de los delanteros se ha manifestado en el marco rival. Juan Ignacio Dinenno es el que más cerca ha estado, pero no ha concretado e incluso no ha encontrado al socio que le hace falta en el ataque. En tanto que, Emanuel Montejano es el único canterano delantero con el que cuenta el primer equipo y en este semestre sólo ha jugado dos partidos (uno como titular) y no ha anotado tampoco.

Asimismo, el panameño Gabriel Torres que llegó a Universidad el torneo pasado, únicamente ha tenido 85 minutos en el campo y ningún gol.

Finalmente, el brasileño Rogerio de Oliveira, quien llegó a Pumas para este torneo, tiene tres partidos jugados, dos como titular y un gol, pero no en la Liga MX, ya que anotó en los Cuartos de Final de la Leagues Cup, y con ello los felinos empataron, llegaron a la tanda de penaltis y pasaron a la Semifinal de dicho torneo.

