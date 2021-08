Lillini: 'Pumas tiene ansiedad por ganar y eso lleva a cometer errores'

Andrés Lillini, técnico de Pumas, reconoció que existe ansiedad en su equipo debido al mal arranque de torneo que atraviesan, y que esto a su vez, está provocando errores.

“Hay una ansiedad por querer ganar y eso nos lleva a cometer errores, principalmente en ataque. Si nos guiamos por este último partido, las situaciones de gol, hasta con un hombre menos, el equipo no dejó de ir al frente, ni con dos hombres menos. Se mejoró mucha la forma, pero es difícil de explicar cuando no se logra un resultado”, declaró en conferencia de prensa.

Lillini resaltó las adversidades que se le presentan al cuadro universitario; sin embargo, aclaró que esto no lo toman como una excusa.

“Jugamos contra muchas adversidades, somos un plantel muy cortito con cinco lesionados, dos son defensores centrales, esto hace que nos preocupemos todos de muchísimas cosas, llegamos muy cansados. No son excusas, son realidades, pero las tenemos que sacar adelante”, agregó.

Los felinos no han logrado sumar de a tres en el Apertura 2021, razón por la que el estratega argentino se ha vuelto blanco de las críticas, mismas que aseguró tajantemente no le quitan el sueño.

“Las críticas hacia mí, no tengo problema porque no escucho ni veo programas de futbol. Los oportunistas y el amarillismo existen, uno cuando está en esta profesión lo asume, por eso no peleo ni contesto, hay que aguantarla, las críticas uno las traslada al lugar que corresponde y ve qué hace con ellas. No me afecta en lo más mínimo”, comentó.

