Liga MX: Pumas y Querétaro no se hicieron daño en CU

Pumas tuvo destellos de confianza, pero no se vio reflejado en el marcador. Los felinos empataron sin goles ante Querétaro, continúan sin ver la victoria y sin registrar más de una anotación los que va de este torneo, condiciones que los mantienen entre los últimos de la clasificación.

Las oportunidades más claras que vieron los universitarios fueron con participación de Sebastián Saucedo y Marco García, pero ninguno de sus tiros consiguió cumplir con su propóstio y durante los primeros 45 minutos los universitarios se salvaron incluso de recibir un penalti en contra, gracias a la intervención del VAR.

Sin embargo, el complemento no fue distinto para los del Pedregal, su zona ofensiva no consigue aumentar la producción de dianas y al momento, Juan Dinenno, quien es su referente en el ataque, no logra reconciliarse con el gol: acumula 768 minutos sin marcar anotación con los universitarios.

Y aunque en este duelo las actuaciones de Julio González rescataron en más de una ocasión a su equipo, los dirigidos por Andrés Lillini ahora padecieron otra baja tras la expulsión de Favio Álvarez, quien recibió la tarjeta roja tras una patada sobre Omar Mendoza. Bajo este complicado panorama, Pumas buscará sumar puntos el próximo martes en su visita ante Necaxa.

