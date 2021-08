Lillini: 'Pedí a la directiva un defensa titular mexicano para remplazar a Johan; es difícil'

Para cubrir la baja de Johan Vásquez en la defensa de Pumas, el técnico Andrés Lillini, solicitó a la directiva un refuerzo que preferentemente sea titular mexicano, aunque dejó saber que entre las opciones también tienen en mente buscar en el extranjero.

Sin embargo, dejó saber que al momento se dificulta conseguir un central titular en el futbol mexicano, ya que la actividad en el torneo ya comenzó y para hacerse de los servicios de un extranjero también deben tomar en cuenta la situación económica del club, por lo que en caso de complicarse este movimiento apostará por consolidar a canteranos.

“Le pedí a la directiva un refuerzo más, que en lo posible sea mexicano, como primera opción. Muy difícil traer a un titular de otro equipo mexicano a Pumas, para reemplazar a Johan les pedía un titular. Están buscando extranjeros, bajo las condiciones económicas que pueda afrontar el club. Si dentro de lo que se busca no hay nada apostaré por Galindo, Moreno o Barragán”, declaró en entrevista con Social Sports.

Por otra parte, el entrenador argentino dejó saber que toma con calma las críticas que recibe, ya que son parte del futbol siempre y cuando y se hagan con respeto y fundamentos, incluso dejó saber que hay quienes aprovechan el momento que atraviesa su equipo para intentar reemplazarlo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO: JAVIER HERNÁNDEZ, EN DUDA PARA EL JUEGO DE LAS ESTRELLAS DE LA MLS

“No leo, no escucho, trato de estar aislado porque siempre están los oportunistas que aprovechan todo el río revuelto para ver si pueden trabajar acá o meterse en mi lugar, hoy acaba de salir uno. Me tiene sin cuidado la crítica cuando es infundada, cuando no existe un análisis”, expresó.