Chicharito: Javier Hernández, en duda para el Juego de las Estrellas de la MLS

En duda. A dos semanas de que ruede la esférica en el 'Juego de las Estrellas' de la MLS y la Liga MX, la participación del mexicano, Javier Hernández, es una incógnita.

Previo al duelo del fin de semana ante Minnesota United, el DT del Galaxy, Greg Vanney, recalcó que si su pupilo no está en condiciones para aportar algo en la cancha tras su evolución en la lesión no es correcto arriesgarlo.

"Si viaja o no a Minnesota dependerá de si nos brinda algo en el terreno de juego. Saliendo de una lesión muscular no lo queremos hacer volar de ida, de regreso. Si no nos puede ayudar en la cancha se quedará y continuará con su progresión.

"Si un jugador está lesionado no tiene que estar presente en Juego de las Estrellas. Las discusiones están pasando con MLS y veremos qué pasa de aquí allá. Obviamente no queremos ponerlo en una situación de riesgo", explicó.

¿POR QUÉ ESTÁ AUSENTE DE LAS CANCHAS?

Javier está por cumplir dos meses sin ver actividad con Los Angeles Galaxy y no se vislumbra pronto su regreso a las canchas al recaer de su lesión en la pantorrilla.

El director técnico del Galaxy, Greg Vanney, reveló que un edema se formó en la pantorrilla lesionada de Hernández lo que ha complicado su vuelta a las canchas, pues su último partido fue ante San José Earthquakes, donde anotó un doblete.

